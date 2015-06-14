Активісти просять депутатів відкликати законопроект про "вдосконалення інформаційного режиму АТО"

Як пише Телекритика, про це йдеться у спільній заяві, яку підтримали ГО "Інститут масової інформації", ГО "Інститут Медіа Права", ГО "Донецький інститут інформації", ГО "Громадське телебачення Донбасу", ГО "Спільно", ГО "Центр UA", ГО "Телекритика".

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"Рух "Стоп Цензурі!" закликає депутатів ВР Вінника Івана (Блок Петра Порошенка), Тимчука Дмитра (Народний фронт) та Кривенка Вадима (Народний фронт) відкликати Законопроект №2050а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення інформаційного режиму проведення антитерористичної операції", - йдеться у заяві.

Згідно з заявою активістів, цей документ дублює норми, які вже закріплено в Законі України "Про державну таємницю", та норми Кримінального Кодексу про відповідальність за публічні заклики до тероризму, насильницького повалення влади, пропаганду війни.

Окрім того, як зазначається, законопроект хибно трактує загальні поняття, як-то "ідеологія тероризму", які не мають чіткого юридичного визначення, що створює широке поле для маніпуляцій та зловживань з боку органів влади та створює загрозу журналістам та громадським активістам, які розслідують корупційні випадки в органах влади, відповідальних за забезпечення потреб армії тощо.

"Крім того ми закликаємо парламентський Комітет з питань свободи слова та інформаційної політики дати належну оцінку цього законопроекту", - наголошують активісти.

У свою чергу виконавчий директор Інституту масової інформації (ІМІ) Оксана Романюк вважає законопроект №2050а антидемократичним: "її обурює те, що провина за розголошення секретної інформації покладається на журналіста, а не держслужбовця чи військового, як це закріплено у Кримінальному кодексі".

Разом з тим, юрист Інституту медіа права (ІМП) Віта Володовська зазначила, що цей законопроект передбачає занадто серйозну кримінальну відповідальність за дії, які визначаються неоднозначно. Юрист також підкреслила, що з юридичної точки зору вимога отримати дозвіл на поширення такої інформації від оперативного штабу, не відповідає закону "Про інформацію".

Як відомо, законопроект №2050а народні депутати внесли на розгляд парламенту 9 червня. Парламентарі запропонували уточнити чинні статті Кримінального кодексу, які передбачають відповідальність службових осіб та громадян України за будь-які заклики до терористичних дій, а також внести зміни до ЗУ "Про боротьбу з тероризмом". Також депутати пропонують встановити в законопроекті таке правопорушення як "Інформаційне сприяння тероризму", заборонити поширення в будь-який спосіб ідеології тероризму та інформації, яка має на меті пропаганду або виправдання терроризму. У документі перераховано розлогий перелік відомостей, які забороняється поширювати без дозволу оперативного штабу у разі, коли вона не відноситься до інформації з обмеженим доступом.