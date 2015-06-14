Саакашвілі: Прийнято рішення про дислокацію штабу ВМС в Одесі

Про це він заявив сьогодні під час стратегічної сесії Одеського регіону, передає кореспондент УНІАН.

За словами Саакашвілі, вранці у неділю він відвідав флагман ВМС України «Гетьман Сагайдачний».

«Сьогодні ми ухвалили рішення разом з Міністерством оборони, що штаб буде в Одесі», - сказав голова ОДА і висловив сподівання, що президент України Петро Порошенко це схвалить.

Читайте такожСаакашвілі анонсував старт роботи нової поліції в Одесі з серпняУ той же час, Саакашвілі зазначив, що «потрібно розуміти, в яких умовах перебувають наші моряки, багато з них сплять на кораблі». Для забезпечення моряків житлом необхідно вживати термінових заходів. Зокрема, як пропонує керівник області, потрібно, наприклад, земельні ділянки в центрі міста, якими володіє Міноборони, продати на аукціоні. На виручені кошти побудувати (придбати) житло в менш дорогих районах міста, ближче до околиці.

Читайте такожДень ВМС України буде відзначатися в першу неділю липняЯк повідомляв УНІАН, в Одесі проходить стратегічна сесія, присвячена розвитку даного регіону. У ній беруть участь понад 600 громадських активістів, експертів, підприємців, діячів культури, представників місцевого самоврядування регіону.

Сесія проводиться за ініціативи голови Одеської обласної державної адміністрації та за підтримки Громадянської платформи «Нова країна».