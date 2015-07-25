Саакашвілі майже удвічі скоротив чисельність співробітників підрозділів Одеської ОДА

18:57, 25 липня 2015
Політика
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Голова Одеської обласної державної адміністрації Михаїл Саакашвілі скоротив чисельність співробітників підрозділів ОДА майже удвічі - до 401 особи.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне розпорядження «Структура і гранична чисельність працівників структурних підрозділів Одеської обласної державної адміністрації» Саакашвілі підписав 23 липня.

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У розпорядженні, текст якого має УНІАН, сказано, що чисельність співробітників становитиме 401 особу. З раніше функціонуючих майже 30 підрозділів, у яких працювало близько 800 осіб, згідно з розпорядженням, залишається 13.

Частина департаментів (управлінь) об'єднана, наприклад, охорони здоров'я та соціального захисту населення, у справах дітей - з управлінням у справах молоді та спорту, управління культури, національностей та релігії - з управлінням охорони об'єктів культурної спадщини і таке інше.

Найбільші підрозділи - апарат ОДА (76 осіб), департамент «Агентство з питань інвестицій та розвитку» та департамент фінансів (по 50 співробітників у кожному). Найменші за чисельністю - відділ транспорту і морегосподарського комплексу, а також відділ внутрішнього аудиту «Генеральна інспекція» (по 6 осіб).

Як повідомляв УНІАН, раніше голова Одеської обласної державної адміністрації Саакашвілі заявляв, що має намір значно скоротити чисельний склад ОДА, аргументуючи тим, що стара структура неефективна.

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