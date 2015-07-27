"Укроборонпром" призначив нового в.о. голови заводу імені Малишева

Як повідомили УНІАН у прес-службі "Укроборонпрому", це кадрове рішення обумовлено позитивними результатами роботи Козонака на посаді директора ДП «Харківський бронетанковий завод».

"Результат – це провідний критерій оцінки ефективності роботи директорів підприємств-учасників ДК "Укроборонпром". Отже, за підсумками розгляду стану справ на "Харківському бронетанковому заводі" керівництво "Укроборонпрому" вирішило перевести Козонака на "Завод ім. Малишева", - цитує прес-служба Генерального директора концерну "Укроборонпром" Романа Романова.

У держконцерні зазначили, що Козонаку за підсумками 2014 року вдалося налагодити його роботу, відновити технологію капітального ремонту танків Т-80 та повністю погасити заборгованість із заробітної плати та перед бюджетом на "Харківському бронетанковому заводі". (На початку липня ХБТЗ передав Міністерству оборони 8 модернізованих танків Т-80 з випередженням графіку поставок (мав поставити чотири) - УНІАН).

"Перед Козонаком поставлено завдання прискорити виконання державного оборонного замовлення та стратегічних зовнішньоекономічних контрактів "Заводом імені Малишева", а також остаточно очистити підприємство від корупції. Впевнений, що він виведе завод на кардинально новий щабель розвитку, впровадить нову філософію роботи", - підкреслив Романов.

Читайте такожХарківський танковий завод шукає директораЯк повідомляв УНІАН, з початку 2015 року "Укроборонпром" оголосив про проведення понад 60 конкурсних відборів на посади директорів підприємств, що входять до складу концерну.

У червні поточного року керівництво "Укроборонпрому" за зрив планів з виробництва військової техніки для АТО звільнило керівників двох найбільших держпідприємств бронетанкового сектора оборонно-промислового конкурсу України - "Заводу ім. В.А. Малишева" та Львівського бронетанкового заводу.

16 липня «Укроборонпром» призначив нових керівників підконтрольних держпідприємств "Миколаївський авіаремонтний завод" НАРП ", "Державне зовнішньоторговельне та інвестиційне підприємство "Промоборонекспорт" і "Харківське конструкторське бюро з машинобудування ім. О.О. Морозова", а 23 липня - керівників "Київського бронетанкового заводу"," Житомирського бронетанкового заводу" і "Харківського автомобільного заводу", що входять до складу концерну.

Довідка УНІАН. Державний концерн "Укроборонпром" створений у 2010 році з метою забезпечення ефективного функціонування та управління суб'єктами господарювання державного сектору економіки, які здійснюють господарську діяльність у сфері розроблення, виготовлення, реалізації, ремонту, модернізації та утилізації озброєння, військової та спеціальної техніки і боєприпасів і беруть участь у військово-технічному співробітництві. До складу концерну входять 134 підприємства ОПК України.

"Завод ім. Малишева" - найбільше в Україні підприємство бронетанкової галузі. Основні напрямки виробництва заводу: важка бронетехніка (танк "Оплот", "Ятаган", БРЕМ-84, модернізація танків Т-64, Т-72, Т-54/55/62), легка бронетехніка (БТР-3У, БТР-4, модернізація БТР-60/70, БТР-50, БМП-2), бойові модулі для легкої бронетехніки.