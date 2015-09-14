Тягнибок прибув на третій допит до МВС і не виключив, що його сьогодні можуть затримати

Лідер ВО “Свобода” Олег Тягнибок прибув до Міністерства внутрішніх справ на третій допит як свідок у кримінальному провадженні щодо заворушень біля Верховної Ради 31 серпня.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв'ю журналістам, перед тим як зайти у будівлю МВС на допит, Тягнибок анонсував відкриття чергового з'їзду “Свободи”.

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Він вкотре звинуватив владу у незаконних політично вмотивованих переслідуваннях активістів партії, наголосивши при цьому, що судові процеси, які тривають над активістами «Свободи», відбуваються з численними порушеннями і за заздалегідь написаними сценаріями.

Водночас Тягнибок не виключив, що сьогодні його можуть затримати.

У даний час біля будівлі міністерства відбувається акція протесту проти кримінальних переслідувань “свободівців”, в якому бере участь близько 100 осіб.

Довідка УНІАН. 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликало на допит голову ВО «Свобода» Тягнибока, а також членів «Свободи» Юрія Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.

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10 вересня суд обрав запобіжний захід у вигляді домашнього арешту для члена “Свободи” Едуарда Леонова, який підозрюється в організації сутичок біля Верховної Ради 31 серпня.

Також 10 вересня суд обрав для «свободівця» Швайки запобіжний захід у вигляді особистої поруки семи народних депутатів.

11 вересня суд постановив заарештувати терміном на 60 діб Сиротюка.