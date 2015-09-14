У Гройсмана є мінімум 3 кандидати на посаду керівника апарату Ради

Про це сказав голова Верховної Ради Володимир Гройсман, відповідаючи на запитання журналістів з приводу можливих кандидатів на дану посаду.

Читайте такожГройсман обіцяє, що Рада вирішить долю Зайчука, Квіташвілі і Вощевського вже цього тижня

Він зазначив: "Я бачу як мінімум три особи, які б могли бути достатньо сучасними з точки зору перебудови системи роботи апарату на якісну сервісну службу".

Спікер парламенту нагадав, що на сьогодні є заява Валентина Зайчука щодо звільнення з посади керівника апарату Верховної Ради за власним бажанням.

Він нагадав, що парламент має голосуванням підтвердити це рішення.

"Як тільки ця заява буде затверджена парламентом, то ми розпочнемо консультації щодо підбору якісної кандидатури - хочу підкреслити, що ця кандидатура має бути достатньо сучасною", - наголосив Володимир Гройсман.