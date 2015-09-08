В Україні запрацюють п'ять трастових фондів НАТО на суму 5,4 мільйона євро

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Міністерства оборони України Вікторія Кушнір.

За її словами, «через трастові фонди здійснюватиметься допомога країн НАТО Збройним силам України за наступними напрямками: модернізація системи зв'язку та автоматизації вартістю 2 млн 90 тис. євро, реформування систем логістики та стандартизації ЗСУ вартістю 1 млн 195 тис. євро, фізична реабілітація та протезування військовослужбовців, поранених в АТО, вартістю 845 тис. євро, кіберзахист вартістю 815 тис. євро, а також перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців вартістю 410 тис. євро», - повідомила прес-секретар Міноборони.

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«Напрямки витрачання коштів із кожного з проектів проходять узгодження у штаб-квартирі Альянсу», - зазначила Кушнір.

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2014 року на саміті НАТО в Уельсі було прийнято рішення про створення для України чотирьох трастових фондів, які стосуються командування, контролю, зв'язку і комп'ютеризації, логістики та стандартизації, кіберзахисту, перепідготовки військових, звільнених у запас.

В кінці 2014 року Альянс заснував п'ятий фонд для допомоги в реабілітації поранених українських військових.