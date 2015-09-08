В Україні запрацюють п'ять трастових фондів НАТО на суму 5,4 мільйона євро
Міністерство оборони України готується до старту п'яти трастових фондів НАТО на суму 5,4 млн євро.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила прес-секретар Міністерства оборони України Вікторія Кушнір.
За її словами, «через трастові фонди здійснюватиметься допомога країн НАТО Збройним силам України за наступними напрямками: модернізація системи зв'язку та автоматизації вартістю 2 млн 90 тис. євро, реформування систем логістики та стандартизації ЗСУ вартістю 1 млн 195 тис. євро, фізична реабілітація та протезування військовослужбовців, поранених в АТО, вартістю 845 тис. євро, кіберзахист вартістю 815 тис. євро, а також перепідготовка та соціальна адаптація військовослужбовців вартістю 410 тис. євро», - повідомила прес-секретар Міноборони.
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«Напрямки витрачання коштів із кожного з проектів проходять узгодження у штаб-квартирі Альянсу», - зазначила Кушнір.
Як повідомляв УНІАН, на початку вересня 2014 року на саміті НАТО в Уельсі було прийнято рішення про створення для України чотирьох трастових фондів, які стосуються командування, контролю, зв'язку і комп'ютеризації, логістики та стандартизації, кіберзахисту, перепідготовки військових, звільнених у запас.
В кінці 2014 року Альянс заснував п'ятий фонд для допомоги в реабілітації поранених українських військових.