Тернопільська облрада вимагає повернути графу "національність" і провести перепис

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної ради, про це йдеться у зверненні до Верховної Ради, прийнятому вчора на сесії.

У ньому депутати нагадують, що 26 червня 1992 р. комуністична більшість (так звана "група 239") Верховної Ради прийняло постанову "Про затвердження положень про паспорт громадянина України, про свідоцтво про народження..." (№2503-ХІІ), якою у порушення принципу верховенства права, закріпленого в міжнародних правових актах ООН, ЮНЕСКО, Ради Європи, була вилучена графа "національність" з українського паспорта.

"12 вересня 2002 року став "чорним днем" для українців. Кабінет Міністрів України, очолюваний уродженцем Молдови А. Кінахом, з благословення президента Л. Кучми, прийняв постанову №1367, якою вилучив зі свідоцтва про народження запис про національність батьків, а зі свідоцтва про шлюб – національність подружжя", - йдеться в документі.

"10 листопада 2010 року Кабінет Міністрів України, в якому етнічних українців було менше ніж пальців на одній руці, на чолі з уродженцем Росії Н.Азаровим прийняв постанову №1025 "Про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків...", яким завершив процес денаціоналізації українців, вилучивши графу "національність" з усіх бланків про державну реєстрацію", – додається у зверненні.

Облрада просить закріпити в Конституції положення, що українці є корінною (титульною) нацією в Україні і повинні бути представлені в органах державної влади та органах місцевого самоврядування пропорційно населенню України.

"Також просимо повернути етнічним українцям та представникам національних меншин право мати запис про національність у державних реєстраційних документах. В порядку законодавчої ініціативи внести до Верховної Ради України законопроект про відновлення графи "національність" у паспорті, свідоцтві про народження, свідоцтві про шлюб, свідоцтво про усиновлення, свідоцтві про смерть, заяві про народження дитини, заяві про шлюб та інших реєстраційних документах", – йдеться у зверненні.

Крім того, депутати просять провести в 2016 році перепис населення в Україні з обов'язковим зазначенням графи "національність" у переписних аркушах.

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Інакше, зазначає депутатський корпус, "при такому безнаціональному веденні державної реєстраційної документації наші діти, онуки, правнуки, майбутні покоління не зможуть довести, якого вони роду-племені, чиї вони нащадки".

Нагадаємо, перший Всеукраїнський перепис населення пройшов 5 грудня 2001 року. Другий перепис планувалося провести в 2011 році, проте в 2010 році Кабінет міністрів переніс його проведення на 2012 рік, а в жовтні 2012 року - на 2013 рік.

Восени 2013 року Кабмін Миколи Азарова втретє переніс проведення другого всеукраїнського перепису населення - відразу на 2016 рік.

У той же час нова влада до питання перепису населення не поверталися, і її програма та дата проведення залишаються не затвердженими досі.