Порошенко привітав українців із 70-річчям ООН

Україна 70 років тому виступила однією із засновниць Організації Об’єднаний Націй і зробила значний внесок у підготовку Статуту ООН.

Про це йдеться в оприлюдненому на сайті глави держави зверненні президента України Петра Порошенка з нагоди 70-річчя набуття чинності Статуту ООН - Дня ООН.

Порошенко привітав українців із 70-річчям Організації Об’єднаних Націй – єдиної у світі універсальної міжнародної організації, яка покликана бути для всіх та кожної з 193 її держав-членів гарантом миру і стабільності. «Саме 24 жовтня 70 років тому набув чинності основоположний документ ООН – її Статут, тому цей день рішенням Генеральної Асамблеї ООН щорічно відзначається у світі як День ООН», - наголосив Порошенко у своєму зверненні.

Читайте такожУкраїна у Радбезі ООН не дозволить відійти у тінь питанням Криму і Донбасу - МЗС

Він підкреслив, що пишається тієї роллю, яку відіграла Україна у створенні та діяльності ООН: «Наша держава 70 років тому на конференції в Сан-Франциско виступила не лише однією із засновниць Організації, а й зробила значний внесок у підготовку її ключового документа – Статуту. Більше того, саме українська делегація очолила процес розробки фундаментальних засад Організації – її Цілей та Принципів. Україна активно обстоювала назву «Об’єднані Нації», пропагувала включення до Статуту положень про рівні права чоловіків і жінок обіймати посади в ООН, виступала за якомога ширшу географічну представленість держав-членів у Секретаріаті Організації».

«Розвиток дружніх і добросусідських відносин між націями, суверенна рівність держав, утримання в міжнародних відносинах від загрози силою або її застосування, мирне врегулювання міжнародних спорів – усі ці принципи, закладені в Статут ООН, стали основою сучасного світоустрою», - зазначив президент України.

Він зауважив, що протягом тривалого періоду існування ООН Україна всіма своїми діями доводила відданість ключовим завданням Організації – запобігати страхіттям війни, сприяти соціальному прогресу і процвітанню та захищати гідність кожної людини. «З цією метою ми брали активну участь у миротворчих операціях ООН, слугували зразковим прикладом у питаннях роззброєння, позбувшись третього за розмірами ядерного арсеналу, докладали зусилля в боротьбі за права людини і викоренення бідності. Видатні дипломати України обиралися на керівні посади в ООН – Геннадій Йосипович Удовенко був Головою 52-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації, яка увійшла в історію ООН як «сесія реформ»», - нагадав Порошенко.

Він ще раз підкреслив, що «минулого тижня Україна отримала чергове визнання своєї діяльності в рамках ООН: 177 держав – фактично уся прогресивна цивілізована спільнота народів світу – віддали свої голоси за обрання нашої країни непостійним членом Ради Безпеки ООН на період 2016–2017 років. Розцінюємо це як вотум довіри міжнародного співтовариства продовжити нашу шляхетну місію з відновлення поваги до засадничих Цілей і Принципів Організації, які зухвало й цинічно порушуються Російською Федерацією – постійним членом Ради Безпеки. Так дії агресора підривають авторитет ООН та заохочують зневагу до її засадничих принципів, становлять глобальну загрозу міжнародному миру та безпеці з далекосяжними наслідками для майбутнього всіх націй».

Читайте такожООН: Південному Судану знову загрожує масовий голод

«Українська держава високо цінує внесок ООН у реагування на гуманітарні наслідки російської агресії проти України, а також вдячна за привернення уваги до масштабних порушень прав людини в окупованих Донбасі та Криму. Водночас розраховуємо на активнішу участь Організації, яка є головним світовим арбітром у питаннях глобального миру й безпеки, в зусиллях, спрямованих на відновлення суверенітету та територіальної цілісності України», - сказав Порошенко у зверненні і висловив щире переконання «в успішному майбутньому Організації, яке є можливим лише за умови повної відданості всіх її держав-членів Статутові ООН, 70-річчя якого ми відзначаємо сьогодні».