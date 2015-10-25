У Сумах члени комісії розкладали бюлетені, завчасно поділені між певними кандидатами – спостерігачі

У Сумах члени дільничної комісії №590929 ще до початку голосування розкладали перетасовані бюлетені, поділені між певними кандидатами. До стосів бюлетенів заздалегідь були прикріплені відмітки з логотипами партій чи з фотографіями кандидатів. Про це повідомляють спостерігачі від однієї з партій, які знаходяться на даній виборчій дільниці.

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Також спостерігачі зазначають, що на даній дільниці не були готові урни для голосування, а спостерігачі від однієї з провладних партій перешкоджають представникам ЗМІ фіксувати порушення.

За даним фактом спостерігачі мають намір скласти відповідний акт про порушення виборчого законодавства України.

Раніше спостерігачі також зафіксували і склали акт про порушення щодо невчасного відкриття цієї ж дільниці (№590929), через що багато виборців не проголосували, а також про невідповідність вимогам самих скриньок для голосування.