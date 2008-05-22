Мер Донецька призупинив скандальне рішення міськради

Міський голова Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО сьогодні своїм рішенням призупинив дію рішення міськради, яке обмежує планову кількість україномовних шкіл і дошкільних груп у місті.

Як повідомили УНІАН в управлінні по зв`язках з громадськістю міськради, О.ЛУК’ЯНЧЕНКО не підписав рішення сесії міської ради від 20 травня 2008 р. "Про хід виконання Комплексної програми розвитку освіти в м. Донецьку на 2006-2010 роки" і своїм розпорядженням від 22 травня 2008 року припинив дію даного рішення міської ради.

Відповідно до рішення міського голови, рішення міськради "Про хід виконання Комплексної програми розвитку освіти в м. Донецьку на 2006-2010 роки" буде винесено на повторний розгляд сесії Донецької міської ради.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня сесія Донецької міськради виступила проти планового збільшення україномовних шкіл у Донецьку.

У рішенні сесії сказано: "Для задоволення потреб населення Донецька в здобуванні освіти рідною мовою не допускати: планового збільшення числа тих, хто навчається українською мовою, розширення мережі україномовних шкіл і класів; планового збільшення дитячих дошкільних установ і груп з українською мовою навчання".