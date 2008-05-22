БЮТ заявляє про поширення в Києві нового фальшивого випуску газети “ВВ”

Київська міська партійна організація ВО «Батьківщина» називає провокацією політичних опонентів поширення чергового фальшивого випуску газети «ВВ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

«Поширення фальшивого номера газети «ВВ», в якому опубліковано начебто інтерв`ю прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО і Олександра ТУРЧИНОВА, здійснюється вже вдруге», - наголошується у повідомленні.

«Все – від першої до останньої літери в номері – неправда», - заявляють київські БЮТівці.

Як нагадують у прес-службі, перший раз фальшивий випуск «ВВ» вийшов два тижні тому.

«Сьогодні ми маємо достовірну інформацію, хто, де і за які гроші видавав мільйонним тиражем фальсифіковані інтерв’ю у форматі відомого бренду «ВВ», - йдеться у документі.

Київська «Батьківщина» нагадує, що на початку цього тижня було знайдено типографію, на якій був надрукований фальшивий випуск газети, а також затримані причетні до випуску люди.

«Відомо, що фальшивку видали на замовлення людей з оточення команди ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а матеріали, розміщені в «чорній» «ВВ», готували журналісти з холдингу, який контролює нинішній мер», - повідомляє прес-служба.

Київська «Батьківщина» висловлює сподівання, що застосування брудних виборчих технологій не завадить киянам зробити об’єктивний вибір.

Блок Юлії Тимошенко закликає киян не вірити фальшивкам і заявляє про неминучу відповідальність замовників та виконавців злочинної фальсифікації.