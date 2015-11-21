"Україна - це Європа": Посольство США створило відео до річниці Революції гідності

11:20, 21 листопада 2015
Політика
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Відео має на меті оживити той дивовижний дух спільності, цілеспрямованості та рішучості, який потім панував на Євромайдані.

США привітали українців з річницею Євромайдану / Скріншот

Посольство США в Україні створило відео, присвячене подіям на Майдані та другій річниці Революції гідності.

У посольстві зазначили, що відео має на меті оживити той дивовижний дух спільності, цілеспрямованості та рішучості, який потім панував на Євромайдані.

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"Україна - це Європа, саме це вивело тисячі українців на Майдан. Давайте продовжувати підтримувати українців у бажанні побудувати яскравіше європейське майбутнє", - заявив посол США Джеффрі Пайєтт у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи.

Це свято було започатковане указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.

Відео USEmbassyKyiv

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