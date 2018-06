"Україна - це Європа": Посольство США створило відео до річниці Революції гідності

Посольство США в Україні створило відео, присвячене подіям на Майдані та другій річниці Революції гідності.

У посольстві зазначили, що відео має на меті оживити той дивовижний дух спільності, цілеспрямованості та рішучості, який потім панував на Євромайдані.

"Україна - це Європа, саме це вивело тисячі українців на Майдан. Давайте продовжувати підтримувати українців у бажанні побудувати яскравіше європейське майбутнє", - заявив посол США Джеффрі Пайєтт у Twitter.

Нагадаємо, сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День гідності та свободи.

Це свято було започатковане указом президента України Петра Порошенка 13 листопада 2014 року.

Let's continue to stand w/ Ukrainians in their desire to build a brighter, more just, European future. #UkraineisEurope#UnitedforUkraine — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) November 21, 2015

What brought thousands onto Maidan was the Ukrainian peoples' conviction that Ukraine is Europe. https://t.co/A5JY9moSZ0 — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) November 21, 2015

As we commemorate the beginning of Euromaidan, let's rekindle that spirit of community, of purpose, of resolve https://t.co/eqsNUmiGur — Geoffrey Pyatt (@GeoffPyatt) November 21, 2015

Відео USEmbassyKyiv