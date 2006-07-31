Ющенко: кандидатура прем`єра не є принциповою

Президент України Віктор ЮЩЕНКО називає технічним питанням внесення у Верховну Раду кандидатури на посаду прем`єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні журналістам.

«Поки що я дивлюся на цю процедуру як на технічну. Для нас ключовим є визначення базису курсу зовнішньої і внутрішньої політики країни. Зараз сумнів полягає в тому, якою дорогою піде Україна. За допомогою універсалу і коаліційної угоди можна дати відповідь, яка зафіксує стратегію», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Президент підкреслив, що в парламенті має бути створена така коаліція, яка створить «імунітет проти відкату».

Як повідомлялося, подання антикризової коаліції на призначення прем`єр-міністром України лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА увечері 18 липня надійшло в Секретаріат Президента. З моменту надходження цієї пропозиції в Секретаріат Президент має 15 днів для його розгляду.

25 липня прес-секретар Президента Ірина ГЕРАЩЕНКО заявила, що своє рішення Президент оголосить у визначений Конституцією час, тобто не пізніше 2 серпня.