Єврокомісар: Росія не показала "достатньої гнучкості" у консультаціях щодо ЗВТ між Україною та ЄС

Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву вона зробила сьогодні у Брюсселі після завершення консультацій.

"Сьогодні не було достатньої гнучкості з російської сторони. Ми були дуже здивовані, адже мета була знайти рішення для того, щоб домовленості України та ЄС вступили в силу... Тим не менш, було корисно провести сьогоднішню зустріч і подивитися, чи є бажання знайти шлях вперед. На жаль, цього не сталося. Ми провели цілий день в обговоренні, але не було ніяких домовленостей", - сказала вона.

За словами Мальмстрьом, російській стороні пропонували створити процес, щоб після того, як ЗВТ ступить в силу, "зустрітися з Росією, щоб подивитися, чи у них є інші занепокоєння". "Ми розраховували на те, що Росія утримається від санкцій щодо України та не відкладе преференції, які Україна має у торгівельній угоді між Україною та Росією. Ми були здивовані, коли президент Путін проголосив указ, що ця угода буде відкладена з 1 січня, що було сьогодні підтверджено прем'єр-міністром", - додала єврокомісар.

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За її словами, 18 місяців сторони намагалися знайти практичне вирішення занепокоєнням Росії. "Деякі з них, як ми вважаємо, були не справжніми з економічної точки зору, деякі з них могли потенційно бути реалістичними, в цілому ми повинні були знайти практичне рішення без того, щоб вносити зміни в угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі чи відтермінувати її", - нагадала Мальмстрьом мету цих консультацій.

Як повідомляв УНІАН, Україна, Євросоюз і Росія сьогодні, 21 грудня, проводили тристоронню зустріч у Брюсселі для досягнення домовленості про незастосування торговельних обмежень з боку РФ щодо нашої країни в зв'язку з імплементацією зони вільної торгівлі з ЄС.

Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діяла в рамках ЗВТ СНД.

Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.

Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення впровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року.

Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.