Єврокомісар: Росія не показала "достатньої гнучкості" у консультаціях щодо ЗВТ між Україною та ЄС
Європейський комісар з питань торгівлі Сесілія Мальмстрьом заявляє, що під час тристоронніх консультацій між Україною, Росією та ЄС щодо зони вільної торгівлі між Україною та ЄС Москва не проявила "достатньої гнучкості".
Як передає власний кореспондент УНІАН, відповідну заяву вона зробила сьогодні у Брюсселі після завершення консультацій.
"Сьогодні не було достатньої гнучкості з російської сторони. Ми були дуже здивовані, адже мета була знайти рішення для того, щоб домовленості України та ЄС вступили в силу... Тим не менш, було корисно провести сьогоднішню зустріч і подивитися, чи є бажання знайти шлях вперед. На жаль, цього не сталося. Ми провели цілий день в обговоренні, але не було ніяких домовленостей", - сказала вона.
За словами Мальмстрьом, російській стороні пропонували створити процес, щоб після того, як ЗВТ ступить в силу, "зустрітися з Росією, щоб подивитися, чи у них є інші занепокоєння". "Ми розраховували на те, що Росія утримається від санкцій щодо України та не відкладе преференції, які Україна має у торгівельній угоді між Україною та Росією. Ми були здивовані, коли президент Путін проголосив указ, що ця угода буде відкладена з 1 січня, що було сьогодні підтверджено прем'єр-міністром", - додала єврокомісар.
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За її словами, 18 місяців сторони намагалися знайти практичне вирішення занепокоєнням Росії. "Деякі з них, як ми вважаємо, були не справжніми з економічної точки зору, деякі з них могли потенційно бути реалістичними, в цілому ми повинні були знайти практичне рішення без того, щоб вносити зміни в угоду про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі чи відтермінувати її", - нагадала Мальмстрьом мету цих консультацій.
Як повідомляв УНІАН, Україна, Євросоюз і Росія сьогодні, 21 грудня, проводили тристоронню зустріч у Брюсселі для досягнення домовленості про незастосування торговельних обмежень з боку РФ щодо нашої країни в зв'язку з імплементацією зони вільної торгівлі з ЄС.
Президент Росії Володимир Путін 16 грудня підписав указ про припинення з 1 січня 2016 року дії договору про зону вільної торгівлі між Росією і Україною, яка діяла в рамках ЗВТ СНД.
Євросоюз і Україна не мають наміру відкладати запровадження зони вільної торгівлі, яка почне діяти з 1 січня 2016 року, і вносити будь-які зміни до тексту Угоди про асоціацію.
Передбачалося, що режим вільної торгівлі між Україною і ЄС почне діяти з жовтня 2014 року. Однак у вересні 2014 року, після консультацій у Брюсселі представників Єврокомісії, України і РФ, сторони домовилися про відстрочення впровадження положень угоди до 31 грудня 2015 року.
Пізніше РФ знову заявила про необхідність відстрочити введення в дію угоди про зону вільної торгівлі між Євросоюзом і Україною. Російська сторона погрожує Україні повним товарним ембарго у разі, якщо угода набуде чинності.