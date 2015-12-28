Засідання щодо зміни запобіжного заходу Корбану (наживо)

26 грудня під час засідання Корбану стало зле. Лікар швидкої допомоги, який перебуває поряд із політиком, заявив, що йому необхідні реанімаційні дії. Однак машину швидкої, куди забрали лідера партії УКРОП, не випускали за ворота будівлі суду Дніпровського району.

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Потім Корбана все ж доставили із Дніпровського районного суду Києва до лікарні інституту Амосова, а розгляд зміни запобіжного заходу перенесли на 9:30 неділі. Суд постановив примусово доставити Корбана до зали засідання о 15.00.

Під час засідання, яке розпочалося близько 16 години 27 грудня, Корбану стало зле і його вивезли з зали суду. Народний депутат Віталій Купрій заявляє, що лікарі діагностували тахікардію у лідера УКРОПу, але співробітники СБУ не давали його вивезти до лікарні.

Згодом Корбана повернули із машини швидкої допомоги до зали суду.

Після сутичок із правоохоронцями та нападом "тітушок" ввечері 27 грудня захист Геннадія Корбана заявив відвід судді Миколі Чаусу.

Судове засідання продовжилося близько 3 години ранку 28 грудня із новим суддею, і триває досі.

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