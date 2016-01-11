Заява Путіна про контроль над кордоном свідчить, що Мінські угоди - це не український план – експерт

Таку думку в коментарі кореспонденту УНІАН висловив співдиректор програм зовнішньої політики і міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

«Він дав чітко зрозуміти, що від нього залежить, коли буде передано контроль над кордоном. І на місці українських керівників: МЗС, президента я б тут же підняв міжнародний скандал з приводу того, що він фактично визнав, що це залежить від Росії», - сказав експер

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За його словами, у цьому інтерв'ю Путіна німецькому виданню багато пунктів, на які українська влада мали б негайно відреагувати.

«Путін ще раз продемонстрував, що Мінські угоди прописані, ось алгоритм цих дій, у чіткій відповідності зі стратегією Росії щодо врегулювання цього конфлікту. Тобто, це не українська стратегія, не українська план. Він ще раз це підтвердив цими словами», - підкреслив Мельник.

«З цього треба робити наступний висновок - якщо виконати Мінські угоди, на чому наполягає Росія, західні партнери, і незрозуміло чому погоджується українська сторона, то будуть досягнуті російські інтереси, але не українські», - додав експерт.

За його словами, необхідно було припинити розмови про безальтернативність Мінських угод.

«Формальні терміни угоди вийшли ... Україні потрібно порушувати питання про перегляд формату і про зміну Мінських угод, як мінімум, це зміна їх алгоритму. Тобто спочатку мають бути заходи з припинення конфлікту ... і лише потім приступати до політичного врегулювання, тобто до змін у Конституцію і проведення виборів», - додав Мельник.

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Як повідомляв УНІАН, в інтерв'ю німецькому виданню Bild президент РФ Путін заявив про відмову повернути Києву контроль над державним кордоном між Україною і Росією на тимчасово окупованому Донбасі до внесення змін до Конституції України.

«Пункт 9-й (Мінських угод) - відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України на підставі закону України про конституційну реформу до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11, тобто проведення конституційної реформи», - сказав Путін.

«Тобто, спочатку конституційна реформа, політичні процеси, а потім на основі цих процесів створення атмосфери довіри і завершення всіх процесів, у тому числі закриття кордону. Наші європейські партнери - і канцлер ФРН, і президент Франції - мають якось побільше вникати, мені здається, у ці проблеми», - додав він.