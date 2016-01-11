Безсмертний: Заява Путіна про кордон на Донбасі - повний абсурд і правова нікчемність

Про це він заявив в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНІАН.

Говорячи про Мінський процес і позиції Путіна, які у даному випадку озвучені Путіним в інтерв’ю німецькому виданню Bild, Безсмертний зазначив, що нічого нового не почув.

“Те, що сказано у цьому інтерв’ю, я чув кожного разу, з’являючись на перемовинах у політичній підгрупі (у Мінську)”, - сказав представник України у політичній підгрупі.

При цьому він зауважив, що на такі заяви є дуже проста відповідь з українського боку.

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“Це справа українського народу визначати конституційний режим і уповноваженого ним на те органу – Верховної Ради України. І жоден регіон, жодна країна не вправі диктувати, що українському народу і уповноваженому на те органу робити із Конституцією, і в якому змісті її приймати”, - наголосив Безсмертний.

Разом з тим він заявив, що якщо звернути увагу на думку поважних експертів з конституційного права у світі, то вони скажуть, що “основне завдання будь-якої Конституції – це стабільність, створення стабільного політичного режиму”.

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“Виходячи з цієї ключової тези стосовно призначення Конституції, сказане Путіним є повним абсурдом і правовою нікчемністю. Тому що воно закладає по суті основи для постійної дестабілізації всередині України”, - підкреслив представник України у політичній підгрупі.

За словами Безсмертного, “на ключовій події, яка відбулася згідно рішення “нормандської четвірки”, а це була берлінська конференція, в якій брали участь відомі європейські конституціоналісти… було абсолютно чітко сказано про те, що це справа українського народу і парламенту як уповноваженого органу”.

Представник України в контексті призначення Конституції до необхідності стабільності також відніс територіальну цілісність та права людини.

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“У цьому відношенні Україна повністю виконує вимоги Мінських домовленостей, тому в даному випадку сказане Путіним, воно повністю суперечить, по-перше, тому, що зроблено з українського боку, і тому. що планується зробити. Це власне трактування Кремлем Мінських домовленостей”, - наголосив Безсмертний.

Відповідаючи на запитання, чи можна слова Путіна розуміти як відмову РФ повертати Україні контроль над кордоном, Безсмертний сказав, що “з точки, скажімо, побажань Кремля, я би з вами погодився, що десь у підтексті там звучить і виглядає як певний шантаж - або ви це зробите… то ви тоді отримаєте…”.

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При цьому він зазначив, що мова йде про політичну волю.

“Це вже політична воля обирати той чи інший варіант, і це ще більше доводить, що вимоги певного інтегрування у Конституції відповідних норм не є спробою стабілізувати ситуацію і розв’язати конфлікт, а навпаки – поширити цю дестабілізацію на усю територію України”, - сказав Безсмертний.

Водночас він зауважив, що це не означає, що така теза суперечить мінському формату.

“Скоріше за все, це тактичний прийом із використанням певної інтерпретації домовленостей”, - вважає Безсмертний.

Як повідомляв УНІАН, президент РФ Володимир Путін в інтерв'ю німецькому виданню Bild заявив: «Пункт 9-й (Мінських угод) - відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України на підставі закону України про конституційну реформу до кінця 2015 року за умови виконання пункту 11, тобто проведення конституційної реформи», - сказав Путін.

«Тобто, спочатку конституційна реформа, політичні процеси, а потім на основі цих процесів створення атмосфери довіри і завершення всіх процесів, у тому числі закриття кордону. Наші європейські партнери - і канцлер ФРН, і президент Франції - мають якось побільше вникати, мені здається, у ці проблеми», - додав він.

При цьому Путін заявив, що у Мінських угодах записано про зміни до Конституції на постійній основі.

«Тут написано, що зміни в Конституції мають бути на постійній основі. Уряд України вніс у перехідні положення, імплементував туди закон про особливий статус цих територій, раніше прийнятий. Але цей закон, який вони внесли до Конституції, прийнято лише на три роки. Два роки вже пройшло. Ми коли в Парижі зустрічалися, і канцлер ФРН, і президент Франції погодилися з тим, що цьому закону має бути надано інший характер, і він має бути включений туди на постійній основі. І президент Франції, і канцлер це підтвердили. Однак ця Конституція не була проголосована навіть у тому вигляді, в якому вона зараз є, а закону так і не надано статусу постійно діючого. Як можна вимагати від Москви те, що мають зробити в Києві наші колеги своїм рішенням?», - заявляє Путін.