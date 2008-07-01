Асоціація пекарів хоче пекти спецбулки для тих, хто сидить у мерседесах?

Хліб повинен розглядатися як товар, заявив сьогодні під час круглого столу, організованого газетою «Хрещатик», заявив голова правління ВАТ «Хліб Києва» Ігор МАЗУРІКА.

Як передає кореспондент УНІАН, на його думку, "хліб повинен розглядатися як товар. Всі складові собівартості виробництва хліба на сьогоднішній день є товарами. Відповідно, хліб теж має бути товаром. Тоді підприємства будуть нормально працювати, тоді буде покращуватись якість продукції, буде випускатися новий асортимент. Це - необхідна умова".

І.МАЗУРІКА також додав, що механізми регулювання цін, які існують на сьогодні, неефективні. На його думку, дотування має бути адресним для соціально вразливих верств населення. «Ми думаємо, що Кабмін повинен переглянути механізми цінової політики. Сподіваюся, що нас підтримає і Асоціація пекарів, і Об’єднання «Укрхлібпром». Тоді підприємства матимуть гарантовану можливість на нормальний рівень рентабельності. На сьогоднішній день у Києві нам необхідно, щоб на «Український» хліб була ціна 3 гривні 16 копійок, на «Пшеничний» першого ґатунку - 2 гривні 68 копійок і на батон вищого ґатунку – 2 гривні 30 копійок», - підкреслив І.МАЗУРІКА.

У свою чергу, президент Всеукраїнської асоціації пекарів Володимир СЛАБОВСЬКИЙ заявив, що так гостро питання ціни на хліб стоїть тільки у Києві.

«Київ в унікальній ситуації - немає жодного міста чи району, де б за два роки ціни не підвищувалися. Це було скрізь, і всі це знають. Взагалі вся хлібна галузь живе в умовній ринковій ситуації», - зазначив він. Тому, за його словами, було б правильно, щоб держава поставила бар`єр місцевим адміністраціям, аби рентабельність на масові сорти хліба була не нижчою за 15%.

«Київмлин» повинен порахувати і сказати, де масові сорти і скільки на них рентабельності, тобто, хліб має коштувати стільки і стільки. А всі решта сортів мають коштувати стільки, скільки коштують. А далі - це турботи міської влади, але це треба вирішувати на базі національної влади. І треба казати не про проблему хліба, а про проблему дешевих продуктів, дешевого транспорту і комунальних послуг. І правильно говорили: чому ті люди, які їздять на «Мерседесах», повинні користуватися дешевим хлібом і молоком. У США 30 млн. людей отримують адресну дотацію і сама багата держава не соромиться сказати, що в них є бідні», - підкреслив В.СЛАБОВСЬКИЙ.

«Я дуже радий, що сьогодні у Києві займаються цією проблемою. Можливо, киянам вдасться на прикладі хліба її вирішити і перевести це в монетарне русло. Якщо кияни покажуть зразок, що такі дотації можна робити на інші види послуг, то це послужить прикладом і для керівництва держави. І якщо у них вийде, я буду не просто аплодувати, а просити, щоб цей досвід не тільки тиражували, а й зробили його національною гордістю», - додав президент Всеукраїнської асоціації пекарів.