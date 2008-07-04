Вільні профспілки переобрали нового старого голову

З’їзд Конфедерації вільних профспілок України переобрав на наступні 5 років головою КВПУ Михайла ВОЛИНЦЯ, який очолює об’єднання з 1995 р.

Як передає кореспондент УНІАН, рішення було прийнято сьогодні на V з’їзді КВПУ, що відбувся у Києві. У роботі з’їзду взяли участь 165 делегатів КВПУ з різних регіонів України.

На посаду голови конфедерації пропонувались дві кандидатури: М.ВОЛИНЦЯ та першого заступника голови КВПУ Анатолія АКІМОЧКІНА. Однак він зняв свою кандидатуру. За М.ВОЛИНЦЯ делегати з’їзду проголосували майже одноголосно, утримався лише один.

Сьогодні на з’їзді делегати заслухали звіт про роботу Ради КВПУ за останні 5 років та звіт контрольно-ревізійної комісії.

Також делегати затверджено ряд підсумкових резолюцій V з’їзді КВПУ, зокрема, щодо організаційного зміцнення конфедерації та її організацій; щодо практики масового порушення прав найманих працівників та прав профспілкових організацій; щодо гідної оплати праці громадян України, а також щодо роботи з молоддю та заходів з викорінення найгірших форм дитячої праці тощо.

Також з’їзд ухвалив резолюцію щодо проекту нового Трудового кодексу України, який 20 травня ц.р. Верховна Рада України прийняла в першому читанні. В резолюції представники КВПУ зазначають, що цей законопроект значно погіршує правове становище трудящих та умови діяльності професійних спілок з цілої низки питань, а саме: власники підприємств здобувають право здійснювати індивідуальні звільнення працівників без згоди професійних спілок; представники профспілок не допускатимуться до участі у попередніх внутрішніх розслідуваннях щодо неправомірних, на думку роботодавця, дій працівника, які є підставою для накладання дисциплінарних стягнень; профспілки втрачають гарантоване право мати на підприємствах свої робочі приміщення. Крім того, зазначають в КВПУ, проект Трудового кодексу не зобов’язує роботодавців до здійснення давно назрілого переходу до укладання трудових договорів виключно в письмовій формі тощо.

Члени КВПУ вважають, що вищезазначені положення призведуть до збереження “тінізації” ринку праці в Україні, внаслідок чого передбачені законодавством гарантії безпеки праці, а також соціального та пенсійного забезпечення найманих працівників реальному житті продовжуватимуть залишатися переважно деклараціями.

Окремо представники КВПУ звертають увагу на те, що, згідно з проектом нового Трудового кодексу, держава делегує приватним роботодавцям частину своїх законодавчих повноважень, надаючи їм право приймати щодо своїх працівників свої власні нормативні акти, які набувають юридичного статусу, по-суті, рівного з актами законодавства.

Все це, переконані в Конфедерації, може призвести до критичного послаблення їх позицій та зменшення соціально-правової захищеності трудящих.

КВПУ вважає неприйнятною зазначену редакцію Трудового кодексу.