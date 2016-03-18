"Злочинця завжди тягне на місце злочину": Чубаров про сьогоднішній візит Путіна до Криму (відео)

Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає "Радіо Свобода".

"Злочинця завжди тягне на місце злочину. Путін 18 березня планує відвідати Крим. Світ уже знав одного параноїка ХХ століття, і всі ми знаємо, чим це все закінчилося", – зазначив голова Меджлісу.

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На зустрічі з Чубаровим у Карловому університеті також були присутні активісти, посли України й Туреччини в Чеській Республіці.

Вчора УНІАН повідомляв, що 18 березня Путін "здійснить робочу поїздку" до окупованого Криму, у рамках якої ознайомиться з ходом будівництва мосту через Керченську протоку на острові Тузла.