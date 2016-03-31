Комітет міністрів Ради Європи визнав незаконним суд над Савченко - МЗС

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ України.

Рішення Ради Європи було прийнято на засіданні комітету 30 березня.

"Розглядаємо це як важливий жест солідарності Ради Європи та його держав-членів з українським народом і потужний сигнал на підтримку українських політв'язнів в цілому", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що "незаконне утримання Савченко та вирок у її справі 22 березня, викликали обґрунтоване занепокоєння Комітету міністрів, оскільки вони суперечать фундаментальним принципам Ради Європи верховенства права, захисту прав людини і демократії".

"Судовий процес над нею проходив у некомпетентному суді з серйозними порушеннями і при повному ігноруванні привілеїв та імунітетів Савченко як депутата Верховної Ради України і члена ПАРЄ", – сказано в заяві.

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"Судовий фарс був організований російською владою в пропагандистських цілях", заявили в МЗС.

Комітет міністрів Ради Європи висловив занепокоєння станом здоров'я Надії Савченко, яке істотно погіршилося в результаті тривалого протестного голодування, і закликав російську владу надати доступ до Савченко команді лікарів, яким вона довіряє, а також її рідним і близьким.

Комітет міністрів Ради Європи закликав Росію "негайно і без всяких умов" звільнити українку Надію Савченко з гуманітарних міркувань.

Як повідомляв УНІАН, суд у російському Донецьку 22 березня засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство російських журналістів, які незаконно перебували на сході України для інформаційного супроводу російських бойовиків.

Савченко і її захист відкидали звинувачення і стверджували, що на момент загибелі російських журналістів її вже захопили бойовики, які потім примусово переправили її в Росію.

Савченко незаконно утримують в РФ з середини літа 2014 року.

За час утримання в СІЗО Савченко кілька разів оголошувала голодування і погрожує розпочати сухе голодування з 6 квітня з вимогою повернути її в Україну.