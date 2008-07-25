МЗС Росії звинувачує Київ в неповазі до Російської православної церкви

25 липня Посол України в Москві Костянтин Грищенко був запрошений до МЗС Росії для розмови з першим заступником міністра закордонних справ Російської Федерації Денисовим, йдеться в повідомленні для ЗМІ, розміщеному на сайті російського міністерства.

Обговорювалися "деякі поточні питання двосторонніх відносин, що викликають занепокоєння російської сторони".

Зокрема, було зазначено, що "заходи з нагоди 1020-річчя Хрещення Русі проходять в Києві за нешанобливого ставлення до керівництва Російської православної церкви, до почуттів мільйонів православних віруючих Росії та України. Подальше мусирування українськими представниками питання про терміни перебування Чорноморського флоту Росії на території України підриває хід нормального переговорного процесу з цієї теми”. З російського наголошено, що “питання подальшого перебування Чорноморського флоту в Криму повинні вирішуватися в спокійній і конструктивній атмосфері в контексті всього комплексу російсько-українських відносин".

МЗС РФ характеризує як "обурливий" факт видворення з території України 25 липня Костянтина Затуліна і закликає українську сторону "відмовитися від практики застосування «чорних списків".

МЗС РФ наголошує, що такі дії офіційного Києва "затьмарюють атмосферу російсько-українських відносин", і покладає на українську сторону всю відповідальність за "згубні наслідки такої політики".