Яценюк дав Тимошенко позитивну відповідь

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК готовий скликати позачергову сесію парламенту.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив прес-секретар голови ВР Андрій ЖИГУЛІН із посиланням на спікера.

Зокрема, голова ВР заявляє, що виконає свій конституційний обов’язок щодо скликання позачергової сесії і свій громадянський обов’язок щодо розгляду питання виділення коштів постраждалим від повені регіонам.

Водночас, за словами А.ЯЦЕНЮКА, така сесія буде скликана після внесення відповідної пропозиції.

«Незважаючи на те, що сесійна зала Верховної Ради перебуває у стані технічного ремонту, і там ведеться профілактика системи відеотрансляції засідань, я зроблю все, щоб організаційно забезпечити проведення позачергової сесії парламенту», - сказав А.ЯЦЕНЮК.