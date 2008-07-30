Кернес обіцяє слідчому з'явитися на допит до полудня

Завтра, 31 липня, до 12.00 секретар Харківської міської ради Геннадій КЕРНЕС прибуде до Києва у Головне слідче управління МВС до слідчого КОЛЕСНИКА для надання свідчень як свідок.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті Харківської міськради.

Сайт міськради нагадує, що 22 липня Г.КЕРНЕС, який виконував обов`язки Харківського міського голови, був примусово доставлений на допит у Головне слідче управління МВС. на прес-конференції в Харкові 23 липня він заявив, що готовий з`явитися до слідчого 31 липня 2008 р.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією МВС України, Г.КЕРНЕС – фігурант кількох кримінальних справ, зокрема, справи про наркоторгівлю в Харківській області.

З 23 липня прокуратурою було застосовано запобіжний захід відносно Г.КЕРНЕСА про невиїзд його з України до завершення досудового розслідування справи.

Однак пізніше, прокурор Харкова Євген ПОПОВІЧ повідомив, що він тимчасово призупинив свою постанову про заборону виїзду у зв`язку з клопотанням самого Г.КЕРНЕСА, який 25 липня звернувся з проханням дозволити йому до 31 липня з`їздити до Москви на лікування.