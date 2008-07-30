Активісти Компартії провели в Херсоні пікет проти НАТО

Представники КПУ провели в центрі Херсона «антинатовский» пікет.

Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 прихильників КПУ зібралися на акцію на центральній площі Херсона – площі Свободи.

Однак свій пікет комуністи провели не біля пам’ятнику Леніну, як завжди, а через спекотну погоду в тіні дерев, біля кінотеатру «Україна».

Учасники пікету тримали в руках прапори з символікою КПУ, та різні плакати з антинатовськими текстами. Також перехожим роздавалася прокомуністичні та антинатовські листівки.

Акція тривала близько години.