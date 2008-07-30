Активісти Компартії провели в Херсоні пікет проти НАТО
19:07, 30 липня 2008Політика
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Акція тривала близько години
Представники КПУ провели в центрі Херсона «антинатовский» пікет.
Як передає кореспондент УНІАН, близько 50 прихильників КПУ зібралися на акцію на центральній площі Херсона – площі Свободи.
Однак свій пікет комуністи провели не біля пам’ятнику Леніну, як завжди, а через спекотну погоду в тіні дерев, біля кінотеатру «Україна».
Учасники пікету тримали в руках прапори з символікою КПУ, та різні плакати з антинатовськими текстами. Також перехожим роздавалася прокомуністичні та антинатовські листівки.
Акція тривала близько години.
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