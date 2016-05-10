Порошенко запросив Ляшка на зустріч
Сьогодні, 10 травня, о 14 годині лідер Радикальної партії Олег Ляшко зустрінеться з президентом України Петром Порошенком.
Про це Ляшко написав на своїй сторінці у Facebook.
Згідно з повідомленням, тема зустрічі невідома.
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"Сьогодні на 14 год президент Порошенко запросив мене на зустріч. Я не знаю, що він хоче мені сказати, але я знаю, що я йому скажу. Я вимагатиму від Порошенка не блокувати парламентського розслідування корупційного офшорного скандалу, до якого причетний він особисто, його найближчі бізнес-партнери - Ігор Кононенко, Макар Пасенюк, голова Нацбанку Валерія Гонтарєва, міністр фінансів Олександр Данилюк та інші", - написав Ляшко.
За словами лідера Радикальної партії, офшори представників влади – "пограбунок українців", і президент повинен за це відповісти.