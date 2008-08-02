Тимошенко призначила зустріч аграрним асоціаціям

Прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО у понеділок, 4 серпня, о 10.00 планує провести нараду з представниками аграрних асоціацій і фермерських господарств, на якій буде обговорене питання про хід збору врожаю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр заявила, відкриваючи в Дніпропетровській області виставку „Всеукраїнський день поля – 2008“.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що під час наради планується обговорити питання продажу врожаю, а також розподіл додаткових коштів держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, 31 липня Верховна Рада України ухвалила закон про внесення змін до бюджету на 2008 рік. Відповідно до закону, витратну частину бюджету буде збільшено на 5,802 млрд. грн. Крім того, бюджет Аграрного фонду буде збільшено на 1 млрд. грн. і ще 400 млн. грн. планується виділити на компенсацію процентних ставок за кредитами для сільськогосподарських підприємств.