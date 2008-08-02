Тимошенко дала Генштабу додаткові повноваження і 50 мільйонів

Кабінет міністрів виділив Міністерству оборони додатково 50 млн. грн. для ліквідації наслідків повені у західних регіонах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну повідомив начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Сергій КИРИЧЕНКО.

“Сьогодні о 9.00 прем`єр-міністр України провела нараду з керівним складом Міноборони та Генштабу. Ми отримали нові завдання, більш широкі повноваження, отримали відповідний ресурс в межах 50 млн. грн. і готові негайно розгорнути більш широку роботу по наданню допомоги людям, які постраждали від цієї повені», - сказав С.КИРИЧЕНКО.

Він повідомив, що на сьогодні 2747 військовослужбовців, 330 одиниць військової техніки та 4 вертольоти залучені для відновлювальних робіт. Він зауважив, що, крім того, зараз 200 військовослужбовців передислоковуються у Чернівецьку область.

За даними С.КИРИЧЕНКА, військовослужбовці Міноборони вже навели три понтонних мости, і сьогодні планується встановити ще п’ять.