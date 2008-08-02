Частина уряду переїжджає в Івано-Франківськ

Кабінет міністрів України створив Центральний штаб з координації відновлювальних робіт за наслідками стихійного лиха в західних областях.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну.

Штаб очолив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, його заступниками визначено міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРУ, міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА та начальника Генштабу ЗСУ Сергія КИРИЧЕНКА.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що з сьогоднішнього дня армія масштабно залучатиметься до відновлювальних робіт.

В свою чергу О.ТУРЧИНОВ повідомив, що Штаб одразу після засідання Кабміну приступає до роботи і буде розміщуватись в Івано-Франківську.

Він доручив В.ШАНДРІ підготувати гелікоптер для того, щоб представники Центрального штабу могли оперативно пересуватися по зоні надзвичайної ситуації.

Він підкреслив, що армія буде залучатися у повному обсязі.

«Це випробування як для держави, так і для армії», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що до складу Штабу увійде командувач Західного оперативного командування.

Також до Штабу увійдуть представники практично всіх міністерств і відомств.