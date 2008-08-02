Частина уряду переїжджає в Івано-Франківськ
Створено Центральний штаб
Кабінет міністрів України створив Центральний штаб з координації відновлювальних робіт за наслідками стихійного лиха в західних областях.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було ухвалено сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну.
Штаб очолив перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, його заступниками визначено міністра з питань надзвичайних ситуацій Володимира ШАНДРУ, міністра оборони України Юрія ЄХАНУРОВА та начальника Генштабу ЗСУ Сергія КИРИЧЕНКА.
Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО наголосила, що з сьогоднішнього дня армія масштабно залучатиметься до відновлювальних робіт.
В свою чергу О.ТУРЧИНОВ повідомив, що Штаб одразу після засідання Кабміну приступає до роботи і буде розміщуватись в Івано-Франківську.
Він доручив В.ШАНДРІ підготувати гелікоптер для того, щоб представники Центрального штабу могли оперативно пересуватися по зоні надзвичайної ситуації.
Він підкреслив, що армія буде залучатися у повному обсязі.
«Це випробування як для держави, так і для армії», - сказав О.ТУРЧИНОВ, додавши, що до складу Штабу увійде командувач Західного оперативного командування.
Також до Штабу увійдуть представники практично всіх міністерств і відомств.