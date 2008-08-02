Україна повернула «Росукренерго» 1,3 млрд. кубометрів газу

Україна повернула «Росукренерго» 1,3 млрд. кубометрів російського газу, використаного в зимовий період.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр палива і енергетики Юрій ПРОДАН сьогодні журналістам після розгляду на позачерговому засіданні уряду питання «Про деякі питання митного оформлення імпортованого російського природного газу».

«У зимовий період у нас були певні обсяги надходження російського газу, і сьогодні цей обсяг повертається Російській Федерації без порушення балансу. Цей газ в обсягу 1,3 млрд. куб. м повертається «Росукренерго», - сказав Ю.ПРОДАН.

Міністр також пояснив, що російській стороні повертається газ середньоазіатського походження. «Ми повинні взяти середньоазіатського газу близько 55 млрд. куб. м. у зв`язку з нерівномірністю його надходження і використання, адже більше газу використовується в зимовий період, у цей час, щоб забезпечити баланс, до нас надійшов російський газ. Зараз у нас є достатньо середньоазіатського газу, який ми повертаємо російській стороні», - додав він.

Ю.ПРОДАН наголосив, що цей обсяг газу повертається з розрахунку його вартості 179,5 доларів за тисячу кубічних метрів.

За його словами, сьогоднішній розгляд питання митного оформлення імпортованого російського природного газу необхідний для того, щоб документально оформити повернення газу і передати документи російській стороні.