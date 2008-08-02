Путильський район Буковини досі відрізаний від світу

Путильський район Чернівецької області, який досі через стихію відрізаний від зовнішнього світу, потребує продовольства.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив начальник Головного управління агропромислового розвитку Олег НАДТОЧІЙ.

За його словами, продукти у цей гірський район Буковини "все ще доставляються гелікоптером".

Загалом, за інформацією Чернівецького обласного штабу з питань ліквідації стихії, для ліквідації наслідків повені в різних районах області необхідні: польові кухні, продукти харчування, питна вода (190 населених пунктів знаходяться без води), пальне, човни, намети, спальні мішки та інше.

У прес-службі Чернівецької ОДА повідомили, що у Строжинецькому районі відновлено два мости, які були зруйновані стихією, а також встановлено механічний міст між селами Лопушна та Долішній Шепіт у Вижницькому районі. Його встановили для забезпечення тимчасового сполучення між цими селами військові.