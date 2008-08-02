Турчинов чекає вдячності від будівельних компаній

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що місцеві будівельні компанії мають весь свій ресурс спрямувати на ліквідацію наслідків стихії. Про це він повідомив сьогодні в Івано-Франківську на засіданні Центрального і обласного штабів із надзвичайних ситуацій.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами О.ТУРЧИНОВА, місцеві штаби і органи влади мають взяти під повний контроль використання будівельних матеріалів і не допустити підвищення на них цін. «Відповідно до оголошення надзвичайної екологічної ситуації, Конституція і закон України дають нам права, щоб весь будівельний ресурс був залучений на ліквідацію наслідків стихії, - наголосив О.ТУРЧИНОВ. – Ми цим законом повинні користуватися сповна».

Він нагадав, що під час ліквідації наслідків стихії припиняються будь-які будівельні роботи, які непов’язані з ліквідацією наслідків лиха. «Всі потужності мають бути задіяні для потреб ліквідації наслідків», - додав перший віце-прем’єр.

«Не бачу проблем із незадоволенням будівельних фірм, а це стосується всіх, незалежно від форм власності, - підкреслив О.ТУРЧИНОВ. Тому що зараз важка ситуація на ринку нерухомості. І вони будуть вдячні за те, що ми за собівартістю або за цінами, які були до початку повені, будемо використовувати їх. Це нормально».

Перший віце-прем’єр-міністр особливо наголосив на тому, що «проблеми будуть тільки у тих, хто буде саботувати наші рішення».