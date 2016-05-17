Кива має намір у відповідь на заяву Саакашвілі подати позов до суду

"Сьогодні Саакашвілі під час прес-конференції в Одесі розповів, що Деканоїдзе домагається моєї відставки в інтересах виробників нарковмісних препаратів. Готую позов до суду", - написав Кива на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні, 17 травня, в ході церемонії відкриття лабораторно-виробничого комплексу фармацевтичної компанії "Інтерхім" Саакашвілі підкреслив заслугу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, також присутнього на церемонії, в питанні очищення владних структур від осіб, які займалися "заангажованим лобіюванням". В якості прикладів Саакашвілі привів звільнення від займаних посад першого заступника міністра охорони здоров'я Олександри Павленко і керівника департаменту Нацполиции Іллі Киви.

Як повідомляв УНІАН, глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков перевів Іллю Киву з Національної поліції на роботу в МВС.

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"Переведений в МВС - курувати питання в підрозділі, що займається ветеранами АТО. Причина - не робочі показники - як раз вони хороші. Причина - не спрацювався з Хатією [Деканоїдзе]", - пояснив міністр.