Кива має намір у відповідь на заяву Саакашвілі подати позов до суду

20:32, 17 травня 2016
Політика
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Переходячи у МВС з посади голови Департаменту Національної поліції по протидії наркозлочинності, Ілля Ківа заявив про намір подати позов до суду через заяву голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

Кива утверждает, что Деканоидзе добивается его отставки

"Сьогодні Саакашвілі під час прес-конференції в Одесі розповів, що Деканоїдзе домагається моєї відставки в інтересах виробників нарковмісних препаратів. Готую позов до суду", - написав Кива на своїй сторінці в Facebook.

Сьогодні, 17 травня, в ході церемонії відкриття лабораторно-виробничого комплексу фармацевтичної компанії "Інтерхім" Саакашвілі підкреслив заслугу прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, також присутнього на церемонії, в питанні очищення владних структур від осіб, які займалися "заангажованим лобіюванням". В якості прикладів Саакашвілі привів звільнення від займаних посад першого заступника міністра охорони здоров'я Олександри Павленко і керівника департаменту Нацполиции Іллі Киви.

Як повідомляв УНІАН, глава Міністерства внутрішніх справ України Арсен Аваков перевів Іллю Киву з Національної поліції на роботу в МВС.

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"Переведений в МВС - курувати питання в підрозділі, що займається ветеранами АТО. Причина - не робочі показники - як раз вони хороші. Причина - не спрацювався з Хатією [Деканоїдзе]", - пояснив міністр.

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