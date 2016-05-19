Корбан привітав жителів Дніпра з оновленою назвою міста

"Саме ця, перша частина колишнього назви Дніпропетровськ, повноцінно відповідає могутності і сили людей, які тут живуть – людей, які зупинили війну і стали форпостом для всієї України. Нарешті з назви прибрані всі історичні, непотрібні нашарування", - написав Корбан на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожГеннадій Корбан повернувся додому

Він зазначає символізм того, що місто перейменували в третій четвер травня, який вже традиційно став Днем української вишиванки.

"Окремо хочу висловити подяку народному депутату і моєму другові Андрію Денисенку за законопроект про перейменування міста.Він не побоявся ретроградів і взяв на себе важливу історичну місію. І тепер наше місто називається так, як його прийнято було називати довгі роки", - написав Корбан.