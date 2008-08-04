Ющенко повертатиметься в постраждалі райони тричі на місяць

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує здійснювати робочі поїздки у постраждалі від повені регіони кожні 10-12 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час перебування у зоні стихійного лиха на Буковині.

За словами Президента, поїздки здійснюватимуться у рамках заходів з ліквідації наслідків стихії.

Під час поїздки на Буковину Президент сам перебуває за кермом позашляховика.