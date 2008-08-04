Ющенко повертатиметься в постраждалі райони тричі на місяць
18:54, 04 серпня 2008Політика
859 0
Сьогодні Президент був за кермом
Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує здійснювати робочі поїздки у постраждалі від повені регіони кожні 10-12 днів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам під час перебування у зоні стихійного лиха на Буковині.
За словами Президента, поїздки здійснюватимуться у рамках заходів з ліквідації наслідків стихії.
Під час поїздки на Буковину Президент сам перебуває за кермом позашляховика.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter