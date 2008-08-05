Тимошенко: місцева влада свідомо занижує обсяги майнових збитків

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО незадоволена діями місцевої влади щодо виплати компенсацій постраждалим від стихії.

Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів України, про це прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО повідомила журналістам під час відвідання села Черепківка Глибоцького району Чернівецької області.

“Мене дуже не задовольняє, як сьогодні виплачуються авансові платежі постраждалим від повені громадянам”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За словами прем’єра, вона має намір провести селекторну нараду з представниками місцевих органів влади постраждалих від повені регіонів України, на якій планує обговорити питання щодо своєчасної виплати компенсацій постраждалим.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що місцева влада свідомо занижує обсяги майнових збитків громадян, відповідно, занижується і сума виплати компенсацій. “Я матиму суттєву предметну розмову з представниками органів місцевої влади, бо так до людей ставитися не можна”, - сказала глава уряду.

Прем’єр-міністр повідомила, що 4 липня відвідала кілька сіл Чернівецької області, поспілкувалася з місцевими мешканцями, відвідала їхні будинки і переконалася у тому, що місцева влада сьогодні несправедливо ставиться до постраждалих від повені людей.