Ющенко у Львові проведе нараду
Президента супроводжують Шандра і Князевич
Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Закарпатської та Львівської областей.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, планується, що глава держави ознайомиться зі станом ліквідації наслідків стихійного лиха 23-27 липня у цих регіонах.
Зокрема, у Сколівському районі Львівської області Президент відвідає село Синєвидне, у якому стихією зруйновано берегоукріплення (дамбу) на річці Стрий та повітряний газопровід.
У Львові під головуванням В.ЮЩЕНКА відбудеться нарада щодо ситуації із ліквідацією стихійного лиха.
Також глава держави відвідає село Ясіня Рахівського району Закарпатської області.
У поїздці Президента України супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА та міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ.