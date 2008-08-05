Ющенко у Львові проведе нараду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув із робочою поїздкою до Закарпатської та Львівської областей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, планується, що глава держави ознайомиться зі станом ліквідації наслідків стихійного лиха 23-27 липня у цих регіонах.

Зокрема, у Сколівському районі Львівської області Президент відвідає село Синєвидне, у якому стихією зруйновано берегоукріплення (дамбу) на річці Стрий та повітряний газопровід.

У Львові під головуванням В.ЮЩЕНКА відбудеться нарада щодо ситуації із ліквідацією стихійного лиха.

Також глава держави відвідає село Ясіня Рахівського району Закарпатської області.

У поїздці Президента України супроводжують міністр з питань надзвичайних ситуацій Володимир ШАНДРА та міністр охорони здоров`я Василь КНЯЗЕВИЧ.