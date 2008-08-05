Financial Times: Медведєв виходить з тіні Путіна

За даними опитування громадської думки, проведеної московською групою Левада-Центр, 36% росіян вважають, що за серйозними рішенням, як і раніше, стоїть Путін, і лише 9% вважають, що Медведєв. Ці цифри наводить Financial Times, аналізуючи відносини між президентом і прем`єр-міністром Росії.

"Щоб додати ваги своїй скромній персоні, Медведєв недавно почав копіювати жорсткий телевізійний стиль Путіна, вплітаючи в свої офіційні заяви слівця із сленгу і вуличного жаргону. Він часто погрожував пальцем, стискав кулаки і стукав по столу, коли вів ретельно сплановану і показану по національному телебаченню зустріч у Гагаріні за участю власників дрібного бізнесу міста і групи урядовців, спеціально привезених з Москви як хлопчиків для биття. Під час зустрічі Медведєв представив новий план боротьби з корупцією чиновників", - пише впливове британське видання.

Медведєв по черзі відчитав міністрів за корупцію, заявивши: "Треба, щоб і наші правоохоронні органи, і органи влади перестали "кошмарити" бізнес".

"У нашій країні дуже важливе значення мають сигнали, – додав він, маючи на увазі сигнали з Кремля. – Вважайте, що цей сигнал даний".

Financial Times вважає, що вислови Медведева викликали спекуляції про його розбіжність з Путіним з питання урядового втручання в бізнес. Минулого тижня Путін обрушив фондовий ринок, розкритикувавши російську металургійну компанію "Мечел" за цінові маніпуляції і тим самим різко знизивши котирування акцій "Мечела".

Наближені президента і представники прес-служби почали розвіювати підозри, що коментарі були направлені в адресу Путіна, або що у відносинах двох політиків виникла тріщина.

Проте заклик Медведєва перестати "кошмарити" бізнес прозвучав через декілька днів після історії з "Мечелом" і через тиждень після того, як Роберт Дадлі, головний директор ТНК-BP залишив Росію через переслідування з боку офіційних органів влади.

Вислови Медведєва послідували за критикою з боку одного з його радників, Ігоря Юргенса, з приводу репліки Путіна про "Мечел". Юргенс заявив, що "неправильно" підривати власний фондовий ринок і знищувати 60 млрд доларів.