Порошенко доручив підвищити зарплату сержантам
Президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку підвищити грошове забезпечення сержантського складу Збройних сил України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час зустрічі з сержантським складом на базі навчального центру високомобільних десантних військ Збройних cил України у Житомирській області.
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«Пане міністр (оборони України Степан Полторак - УНІАН), я доручаю Вам підвищити грошове забезпечення сержантського складу, бо я не вважаю, що є добрим, коли відмінність від грошового забезпечення контрактника, який щойно прийшов на військову службу і сержанта, який вже служить молодшим командиром сьогодні скільки складає? 200, 300, 400 гривень – це є неприйнятно», - заявив він.
«Ми підвищили загальний розмір грошового забезпечення, сьогодні треба забезпечити зростання фахівців, сержантів, молодших командирів, щоб окрім патріотичної мотивації ми мали і фінансову мотивацію», - додав президент.