Порошенко доручив підвищити зарплату сержантам

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко сьогодні під час зустрічі з сержантським складом на базі навчального центру високомобільних десантних військ Збройних cил України у Житомирській області.

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«Пане міністр (оборони України Степан Полторак - УНІАН), я доручаю Вам підвищити грошове забезпечення сержантського складу, бо я не вважаю, що є добрим, коли відмінність від грошового забезпечення контрактника, який щойно прийшов на військову службу і сержанта, який вже служить молодшим командиром сьогодні скільки складає? 200, 300, 400 гривень – це є неприйнятно», - заявив він.

«Ми підвищили загальний розмір грошового забезпечення, сьогодні треба забезпечити зростання фахівців, сержантів, молодших командирів, щоб окрім патріотичної мотивації ми мали і фінансову мотивацію», - додав президент.