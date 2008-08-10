Росія розпочне переговори про повернення кораблів ЧФ до Севастополя

МЗС РФ розпочне переговори з Україною щодо питання повернення кораблів Чорноморського флоту до Севастополя, повідомив на прес-конференції в Москві статс-секретар - заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін. "Ми спеціально займемося цим питанням в контактах з нашими партнерами", - сказав він. У цілому заступник міністра зазначив, що російські кораблі підійшли до абхазьких вод, оскільки Росія не хоче, "щоб в Абхазії повторилася ситуація", подібна до Південної Осетії.

Як раніше повідомлялося, Україна застерігає російську сторону від можливої участі кораблів Чорноморського флоту Росії в конфлікті довкола Південної Осетії. Як зазначається в заяві МЗС України, з метою уникнення ситуації, коли Україна може бути втягнута у збройний конфлікт та військові дії через участь у них військових формувань ЧФ РФ, що тимчасово базуються та дислокуються на території України, українська сторона залишає за собою право відповідно до норм міжнародного права та законодавства України заборонити повернення на територію України до розв’язання конфлікту кораблів та суден, які можуть взяти участь у вищезгаданих діях.

За наявною в МЗС України інформацією, 9 серпня 2008 року із Севастополю вийшла оперативна група кораблів Чорноморського Флоту Російської Федерації на чолі з Командувачем ЧФ РФ О.КЛЕЦКОВИМ.

За повідомленням російської сторони, кораблі прямують до Новоросійська. До складу цієї групи входять ракетний крейсер „Москва”, ВПК „Сметливый”, МПК „Муромец” і „Александровец”, два ракетних катера, морський транспорт „Генерал Рябиков” і рятувальне судно „Эпрон”.

8 серпня 2008 року до Новоросійська вирушив ВДК „Ямал”. Крім того, велика група кораблів ЧФ РФ, дислокованих у Севастополі, взяла участь у стратегічних навчаннях „Кавказ - 2008” і залишилася в районі Новоросійська.