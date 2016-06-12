ЗМІ про підсумки засідання Радбезу ООН: протидія РФ заважає появі миротворців на Донбасі (відео)

Головними негараздами "блакитних касок" названі повільна комунікація всередині контингенту, обмежені повноваження, протидія країни-приймальниці і слабка ефективність самої Ради Безпеки, передає ТСН.

Найбільше від військових конфліктів страждає цивільне населення. У світі майже 60 мільонів біженців, з них 20 мільонів – діти. Це більше, аніж населення України. Люди сподіваються, що їх захистять миротворці. Але присутність миротворчого контингенту ще не означає повну безпеку.

"ООН сповнена рішучості працювати колективно, аби підтримати держави усього світу у справі захисту їхніх громадян, а також для того, аби переконати сторони конфлікту виконувати свої обов'язки. Але навіть найефективніша миротворча місія не зможе захистити кожну цивільну особу", - визнав генсек.

"Необхідно почути заклик країн-постачальників миротворців розширити можливості та повноваження місій. Бо ми маємо досвід, коли командуючий чекав вказівок годинами і не міг своєчасно прийняти рішення про відбиття атаки на населений пункт. Якщо все це реалізувати, миротворчі місії стануть бульш ефективними", - заявила постійний представник США в ООН Саманта Пауер.

Саме бездіяльність Радбезу, а точніше, протидія постійного члена Росії, не дозволяє утворити місію ООН на Донбасі. Розмови про миротворчу операцію на сході України ведуться вже півтора роки, але ситуація так і не зсунулась з мертвої точки, тож сподіватись на "блакитні каски" українцям не варто.

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"Ми постійно закликаємо Раду Безпеки створити миротворчу місію, аби припинити страждання цивільного населення у зоні конфлікту. Але ці заклики поки що не почуті. Озброєні незаконні формування, за котрими стоїть Росія, при прямій підтримці регулярних російськіх військових досі ведуть війну на Донбасі", - констатував постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

Наразі у Євросоюзі обговорюється утворення озброєної поліцейської місії на Донбасі, але зважаючи на неоднозначну репутацію спостерігачів від ОБСЄ, ця перспектива також зависла у повітрі.

Нагадаємо, що раніше українські дипломати дорікнули Радбезу ООН у бездіяльності. За словами заступника міністра закордонних справ України Сергія Кислиці, як непостійний член Радбезу Україна не з чуток знає, що іноді орган не може оперативно відреагувати на загрози цивільному населенню, оскільки швидкому розгортанню місії з підтримання миру заважає відсутність згоди приймаючих країн.