Американська ПРО у Польщі: наслідки для України

США підписали угоду з Польщею про розміщення на її території американських об’єктів протиракетної оборони. Експерти констатують, що це зменшить зовнішньополітичну агресію Росії, зокрема, і до України.

Розміщення ПРО на території західних сусідів є для України позитивним кроком, вважає експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при українському МЗС Олександр Палій. Він наголошує, що зміцнення безпеки країн НАТО відбувається без загрози порушення територіальної цілісності України. Також американські протиракетні станції біля українських кордонів відводять від країни агресію Росії. «Головні проблеми отримують Польща та Чехія. Окрім цього, в перспективі це сприятиме зменшенню російського авантюризму», - підкреслив Палій. На його думку, після розташування ПРО в Польщі та Чехії російська сторона не наважиться відкрито вступати в конфронтацію з цими країнами. Експерт переконаний, що тепер НАТО не має потреби використовувати українські радіолокаційні станції з протиракетної оборони в Мукачевому та Севастополі. Олександр Палій також вважає, що США не пропонуватиме Україні розмістити на її території елементи протиракетної оборони. «ПРО передбачає розміщення і американського персоналу. А у нас це заборонено конституцією», - каже експерт.

Німецька хвиля