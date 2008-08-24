Тимошенко і Яценюк привітали українців з Днем Незалежності

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК привітали українців з Днем Незалежності держави.

Зокрема, Ю.ТИМОШЕНКО у своєму привітанні зазначила: “17 років тому здійснилася мрія багатьох поколінь українців - наша нація здобула право самостійно визначати свою долю у власній країні, а на карті світу з’явилася незалежна держава – Україна. До цього славетного дня з вірою у прекрасне майбутнє своєї Батьківщини українці йшли багато століть. Київська Русь, козацька держава, Українська Народна Республіка... Десятки поколінь робили все необхідне для того, щоб Україна стала незалежною, сильною та розвинутою країною”.

За словами глави уряду, мудрість, працьовитість і велике бажання наших предків стати вільними сприяли здобуттю незалежності. “Прошу Вас і сьогодні так само впевнено дивитися у наше майбутнє та вірити в те, що через невеликий проміжок часу Україна стане шанованою в усьому світі, а наші діти з гордістю називатимуть себе Українцями”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона побажала громадянам України мира, добра та злагоди.

У свою чергу, голова ВР А.ЯЦЕНЮК у своєму привітанні зауважив, що “Національна ідея - це сильна держава. Сильна ідеологічно, культурно, інтелектуально та економічно, потужна військово. Сильна держава - це здорова нація, здорова як фізично, так і психологічно”.

На думку спікера, “сьогодні проблема України не в її сильних опонентах, а в слабкій внутрішній політичній еліті, яка чи то нездатна, чи то неспроможна підняти нашу державу. Ця політична еліта не усвідомлює, що вона зобов’язана робити для держави та нації”.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, “українці не повинні турбуватися про прізвища керівників. Вони мають бути впевнені, що незалежно від прізвища ці керівники сповідують українські цінності та національну ідею. А якщо вони цього не роблять, то їм не місце в українській політичній еліті. Суспільство повинно мати механізми контролю за владою та заміни еліт”.

При цьому А.ЯЦЕНЮК наголосив, що разом ми маємо докласти зусиль, щоб наповнити незалежність нашої країни справжнім змістом, аби наблизити розквіт України.

Привітання Ю.ТИМОШЕНКО та А.ЯЦЕНЮКА розміщені на Урядовому порталі й офіційному сайті Верховної Ради.