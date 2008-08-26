Президент висловив співчуття з приводу загибелі Сироти

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив співчуття родині народного депутата України Михайла Сироти з приводу його загибелі.

«Країна втратила видатного державного діяча, сім`я – сина, чоловіка і батька, ми усі – Громадянина з великої літери. Михайло Дмитрович був одним із тих, хто взяв на себе величезну відповідальність – творити Основний Закон держави. «Батько української Конституції» – саме так він був знаний у народі», – зазначається у співчутті, текст якого обнародуваний на офіційному сайті глави держави.

Президент зазначив, що усе життя М.Сирота віддав служінню Батьківщині, ніколи не розмінював національний інтерес на політичні дивіденди.

«У цей важкий час поділяю Ваш біль і висловлюю Вам своє найщиріше співчуття», – йдеться у телеграмі В.ЮЩЕНКА.

Як повідомляв УНІАН, М.СИРОТА загинув 25 серпня близько 21.30 в ДТП під містом Узин (Білоцерківський район Київської області). Аварія сталася на автодорозі Київ-Одеса. Автомобіль, яким керував М.СИРОТА, зіткнувся “лоб в лоб” з ДЕУ “Ланос”.