У Дніпрі явка виборців становила 26,03%, в Івано-Франківській області - 37,83% - дані ЦВК

Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії.

Згідно з ними, станом на 20:00 активність виборців по ОВО №27 становила 26,03%, по ОВО №85 - 37,83%.

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Середня явка по 5 округах, за якими є відомості, становить 29,44%.

Ще по двох округах наразі даних немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні відбулося голосування на проміжних виборах народних депутатів України в одномандатних виборчих округах: № 23 (Волинська область), № 27 (Дніпропетровська область), № 85 (Івано-Франківська область), № 114 (Луганська область), № 151 (Полтавська область), № 183 (Херсонська область) та № 206 (Чернігівська область).

За даними ЦВК, явка виборців у Полтавській області по ОВО №151 становила 34,19%, у Херсонській області по ОВО №183 - 16,38%, в Чернігівській області по округу №206 - 34,64%.