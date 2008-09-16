Регіонали заспокоїли: Тимошенко треба уникнути лише однієї небезпеки

Регіонал Сергій Ківалов вважає, що сьогодні всіх хвилює, якою буде доля основних політичних гравців після оголошення Головою Верховної Ради України про припинення парламентської коаліції.

На його думку, «дамоклів меч розпуску висітиме над Верховною Радою дев`ять місяців: з 17 жовтня 2008 приблизно до 23 липня наступного, 2009-го року», - заявив Ківалов в коментарі УНІАН. Він нагадав, що після 23 липня 2009-го набуде чинності конституційна норма-обмежувач, що забороняє розпускати Парламент в останні шість місяців повноважень Президента України.

Саме собою офіційне оголошення про припинення коаліції, на думку Ківалова, має вельми серйозні наслідки для Уряду країни: «Річ у тому, що Регламент коаліції містить важливий пункт (13.2.): Припинення діяльності Коаліції має наслідком подачу заяв про відставку Прем`єр-міністром України і Головою Верховної Ради України». Разом з тим, Ківалов вказав, що «діяльність Уряду регулюється Законом «Про Кабінет Міністрів», в якому чітко сказано: подача заяви про відставку – право Прем`єр-міністра. Яке коаліційна угода, що спирається на Регламент Верховної Ради, не може перетворити на обов`язок». До того ж, додав регіонал, навіть заява Прем`єр-міністра про відставку – це ще не відставка. Відставку прем`єра Тимошенко і разом з нею всього Кабміну Рада повинна підтримати не менше ніж 226-ма голосами.

«Якщо Кабінету Міністрів вдасться уникнути цієї небезпеки, - підсумував Ківалов, - то сам розпуск Верховної Ради він переживе легко: юридично ніяких обмежень на статус уряду це не накладає. В цьому випадку, Кабмін працюватиме у всеозброєнні до першого засідання Верховної Ради VII скликання, після чого продовжить виконувати свої обов`язки – до завершення формування нового уряду».