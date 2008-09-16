З розвалом коаліції крісло спікера стало ще привабливішим для Яценюка?

Політичні експерти вважають, що до створення нової парламентської коаліції потреба у новому голові Верховної Ради поки не актуальна.

Про це свідчать результати опитування політологів, проведеного «Центром досліджень політичних цінностей «АКСІА» у зв’язку із сьогоднішньою заявою спікера Арсенія ЯЦЕНЮКА, який запропонував парламенту внести нову кандидатуру на посаду голови ВР після оголошення заяви про припинення діяльності коаліції.

Так, директор «АКСІА» Олександр МЄДВЄДЄВ переконаний, що у цьому скликанні ВР новий спікер з`явиться тільки за умови утворення нової коаліції. “Інакше нас чекає досить не стабільно працюючий парламент, який не зможе приймати будь яких доленосних законодавчих актів для країни”, - зазначив О.МЄДВЄДЄВ.

На його думку, в процесі переговорів про нову коаліцію, або про дострокові вибори, спікер ВР позиціонуватиметься як арбітр в процесі формування нової коаліції. “У той же самий час можна відзначити, що перспективному політикові ЯЦЕНЮКУ зручна позиція опозиційного голови ВР, він в даному випадку знаходиться над переговорним процесом і вільний в своїх коментарях, вільний в своїх висловах і оцінках”, - вважає політолог.

У свою чергу, голова правління Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО вважає сьогоднішню заяву А.ЯЦЕНЮКА профілактичним заходом. “Він вирішив прозондувати ситуацію, чи є вже домовленості чи ні. Але я думаю, що сам Арсеній Петрович (ЯЦЕНЮК) прекрасно розуміє , що офіційно це питання буде вирішуватись тоді, коли буде укладена угода про створення нової коаліції. І ось тоді вже з`явиться кандидатура нового спікера”.

На його переконання, в будь-якому новому форматі коаліції, якщо вона офіційно з`явиться, буде новий спікер. “В одному випадку може бути Віктор ЯНУКОВИЧ, в іншому, Володимир ЛИТВИН, а можливо виникне і якась інша кандидатура”, - зазначив В.ФЕСЕНКО.

В той же час директор Інституту глобальних стратегій Вадим КАРАСЬОВ вважає, що А.ЯЦЕНЮКУ не потрібне зараз крісло голови Верховної Ради. “Тим більше, що ця посада голови перетворилась на посаду зіц-голови Верховної Ради, враховуючи хто займає посади віце-спікера і першого віце-спікера”, - зауважив В.КАРАСЬОВ.

На його думку, ініціатива А.ЯЦЕНЮКА про обрання нового голови ВР спрямована на те, щоб плани БЮТу і ПР щодо формування нової коаліції стали більш рель`єфними. “Ініціатива направлена на те, щоб або прискорити створення такої коаліції, або засвідчити, що така коаліція неможлива. Якщо замість А.ЯЦЕНЮКА оберуть когось іншого, то означатиме, що комбінація «ТИМОШЕНКО – прем`єр, ЯНУКОВИЧ - спікер» на даному етапі неможлива. Якщо ж фракція ПР висуне кандидатуру В.ЯНУКОВИЧА, це означатиме реальність вищезгаданої комбінації”, - зазначив В.КАРАСЬОВ.

Президент Центру соціальних досліджень «Софія» Андрій ЄРМОЛАЄВ з приводу сьогоднішньої ініціативи спікера заявив: “Дуже прикро, що молоді і перспективні політики як А.ЯЦЕНЮК по факту виявляються ідеологізованими командними гравцями. Адже позиція спікера не пов`язана з тим, яка там коаліція”.

На переконання А.ЄРМОЛАЄВА, якщо політик розуміє масштаб своїх завдань як спікера, відповідальність, то він не повинен спекулювати на тому, який там розклад в парламенті і який там має бути спікер. “Спікер не є спікером окремої фракції, він повинен бути спікером парламенту. Цією заявою, мені здається, А.ЯЦЕНЮК суттєво знизив власний масштаб. Політики мають все-таки триматись достойно і не впадати в ось такі дивні психологічні стани”, - зазначив А.ЄРМОЛАЄВ.

На його переконання, зміни в керівництві ВР можливі лише за тієї умови, що в парламенті з`явиться нова коаліція. “Я думаю, що серйозно поки що можна говорити про дві магістралі, які будуть просуватись в політиці: підготовка до дострокових парламентських виборів і проведення переговорів про утворення технічних коаліцій. Не виключено, що буде спроба створити технічну коаліцію у складі БЮТ, Партії регіонів і можливо Блоку Литвина, який зараз включився в політичні торги. Але це лише дещо збільшить період до дострокових парламентських виборів, але не відмінить їх”, - сказав А.ЄРМОЛАЄВ, бо, на його думку, така коаліція буде надзвичайно нестабільною, внутрішньо конфліктною і спричинить такі кризові процеси, які ще не були притаманні українській політиці, зокрема нові партійні кризи, нові ідеологічні бої.

На думку політолога, це буде стосуватись ситуації в Партії регіонів, де різко зростає можливість внутрішніх криз і БЮТ, де є також самостійні ідеологічні крила.

“Рано чи пізно прийдеться приймати рішення про дострокові вибори. Але радикально збільшиться ціна питання. Ті хто братиме участь в технічній коаліції серйозно втратять в плані довіри, розуміння своєї позиції. Національний компроміс без сумніву потрібен і в політиці і в суспільстві. Але його потрібно готувати кожного дня, просувати це як ідею, а не презентувати суспільству як змову”, - зазначив А.ЄРМОЛАЄВ.

Зауваживши, що хоч би яким чином домовлялися політики зараз, як тільки почнуться коаліційні переговори, питання і по кандидатурі прем`єра і по кандидатурі спікера, і по кандидатурі силових позицій постане насправді. “Є кілька топових політиків, які в рамках технічної коаліції будуть претендувати на всі ключові позиції, включаючи в позицію спікера. Якщо ж консультації по новій коаліції виявляться марними, то спікер А.ЯЦЕНЮК і уряд Ю.ТИМОШЕНКО в стані тимчасовості будуть зобов`язані працювати до виборів», - констатував експерт.