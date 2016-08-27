Геращенко про першу зустріч у Мінську після кримських провокацій: маріонетки Кремля "атакували" "нормандський формат"

Про це на своїй сторінці у Facebook написала перший віце-спікер Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

"Це була перша зустріч після кримських провокацій, влаштованих РФ... Після яких Путін грізно заявив, що не бачить сенсу у зустрічі в "нормандському форматі" і тд. Так ось, вчора маріонетки Кремля (і не лише вони) влаштували відверту атаку й істерику вже на "нормандський формат", всіляко критикуючи і дискредитуючи його", - розповіла політик.

Читайте також"Нормандський формат" скоро може бути "реанімований" - Порошенко

За її словами, темники працюють.

"Це тривожний сигнал, і, мені здається, лідерам нормандського формату варто звернути на це увагу, бо вже дуже відверто все, що відбувається, виглядає як домашні заготовки і сценарій Кремля", - підсумувала вона.

Раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров заявляв, що Україна запропонувала провести зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (України, Німеччини, Франції та Росії) під час щорічного саміту "Великої двадцятки", який відбудеться 4-5 вересня в Китаї.

Варто зазначити, що востаннє зустріч у "нормандському форматі" відбулася в Парижі в жовтні минулого року. Попередню телефонну розмову з президентом Франції Франсуа Олландом і канцлером Німеччини Ангелою Меркель Путін провів 13 липня 2016 року.