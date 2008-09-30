Якою б українці хотіли бачити позицію держави щодо війни у Грузії

52,5% українців виступають за нейтральну позицію держави у російсько-грузинському конфлікті.

Про це свідчать дані опитування, проведеного соціологічною службою «Ukrainian Sociology Service», опубліковані у сьогоднішньому номері «Газеты по-киевски».

Ззіжно з даними опитування, позицію прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо цього конфлікту назвали врівноваженою, проєвропейською позицією нейтралітету в чужій війні 38% (побачили зраду в діях глави Кабміну всього 7,7%). Більше голосів респондентів (45%) набрало лише твердження про те, що дії Президента України Віктора ЮЩЕНКА у конфлікті Росії і Грузії неправильні і погрожують відносинам нашої держави з північними сусідами та втягують Україну у війну.

В опублікованій в "Газете по-киевски" статті політичного експерта Ярослава МАКІТРИ «Країна, де переміг нейтралітет» також наводяться інші показники рівня підтримки головних політичних гравців України у конфлікті на Кавказі. Лідером тут виступає прем’єр-міністр Ю.ТИМОШЕНКО: сумарний показник підтримки її позиції становить 34,6%, не підтримують її 16,6% опитаних. На другому місці – лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ з 22,7% підтримки. Замикає трійку Президент В.ЮЩЕНКО, дії якого підтримують лише 5,9% респондентів, а не згодні 54,8%.

«Таким чином, саме позиція БЮТ і Ю.ТИМОШЕНКО об’єктивно відповідає ставленню до конфлікту у Грузії більшості громадян України і є консолідуючою як для різних регіонів, так і для різних політичних сил», - йдеться у висновках соціологів з «Ukrainian Sociology Service», наведених у публікації.

Автор статті нагадує, що прем’єр з самих перших днів війни на Кавказі закликала вирішити цей конфлікт мирним шляхом.

«Така позиція один в один співпала з думкою Європейського Союзу, і що, напевно, найважливіше, як виявилось, її підтримує також більшість громадян України. Очевидно, що, дотримуючись нейтралітету, ТИМОШЕНКО підійшла до питання досить прагматично», - констатує Я.МАКІТРА.

Як пише «Газета по-киевски», опитування проводилося з 1 по 13 вересня у всіх областях України, Криму та Києві. Було опитано 2005 респондентів віком старше 18-ти років, заявлена похибка становить 2,5%.

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